Конфлікт на кордоні Киргизстану: таджицькі військові обстріляли житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках на ділянці киргизько-таджицького кордону, повідомляє 24.kg з посиланням на прикордонслужбу Державного комітету національної безпеки Киргизії, інформує УНН.
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За даними прикордонної служби, інцидент стався в місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області. Про постраждалих при обстрілі не повідомляється, жителі села були раніше евакуйовані.
У зв'язку з цим прикордонні підрозділи Киргизії зайняли оборонні позиції.
Раніше в суботу президент Киргизії Садир Жапаров оголосив 1 і 2 травня днями жалоби за загиблими під час збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном. За даними Мінохоронздоров'я Киргизії, в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинув 31 громадянин республіки, понад 120 постраждали.
Нагадаємо, ситуації на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 29 квітня. Між військовими двох країн виникла перестрілка. Однак вчора ввечері повідомлялося, що таджицькі військові покинули територію Киргизстану.