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Конфликт на границе Кыргызстана: таджикские военные обстреляли жилые дома

Конфликт на границе Кыргызстана: таджикские военные обстреляли жилые дома

Киев  •  УНН

 • 22656 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам на участке киргизско-таджикской границы, сообщает 24.kg со ссылкой на погранслужбу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает УНН.

Детали

По данным пограничной службы, инцидент произошел в местности Арка Лейлекского района Баткенской области. О пострадавших при обстреле не сообщается, жители села были ранее эвакуированы.

В связи с этим пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции.

Ранее в субботу президент Киргизии Садир Жапаров объявил 1 и 2 мая днями траура по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.

Напомним, ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран завязалась перестрелка. Однако вчера вечером сообщалось, что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.

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