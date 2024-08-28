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Конфлікт між поліцейською та ветераном через парковку: правоохороницю звільнили

Київ • УНН

 • 13552 перегляди

У Київській області звільнили працівницю поліції через конфлікт з місцевим жителем на парковці гіпермаркету. Інцидент стався через паркування автомобіля на місці для осіб з інвалідністю.

В Київській області працівницю поліції, яка вступили в словесний конфлікт з місцевим жителем поблизу столичного гіпермаркету, звільнено з посади. Про це повідомили у ГУНП в Київській області, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, 14 серпня близько 15:00 на парковці у одному з гіпермаркетів столиці стався конфлікт між місцевим жителем та працівницею поліції через  паркування автомобіля на місці для осіб з інвалідністю.

Керівництвом ГУНП в Київській області було призначене службове розслідування.

Як встановили правоохоронці, за кермом авто перебував чоловік інспекторки, цивільна особа. Водій, який проїздив повз, виявив порушення, після чого зробив зауваження родині. Натомість водій з пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили в словесний конфлікт, та залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю близько години.

За результатами перевірки працівники Управління головної інспекції поліції Київщини застосували до поліцейської дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади. Також були зібрані усі необхідні матеріали та направлені до Управління патрульної поліції ДПП НПУ м. Києва для притягнення до адміністративної відповідальності водія відповідно до ч. 6 ст. 122 КУпАП

- йдеться у повідомленні. 

Контекст 

Офісу Омбудсмена виявив у одній із соцмереж інформацію про конфлікт між співробітницею Нацполіції України та ветераном ЗСУ. Жінка у поліцейській формі припаркувалась на місці для осіб з інвалідністю, ветеран зробив їх зауваження, після чого виник конфлікт. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПКиївщина

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