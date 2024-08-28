Конфликт между полицейской и ветераном из-за парковки: правоохранительницу уволили

В Киевской области работницу полиции, которая вступили в словесный конфликт с местным жителем вблизи столичного гипермаркета, уволили с должности. Об этом сообщили в ГУНП в Киевской области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 14 августа около 15:00 на парковке в одном из гипермаркетов столицы произошел конфликт между местным жителем и работницей полиции из-за парковки автомобиля на месте для лиц с инвалидностью.

Руководством ГУНП в Киевской области было назначено служебное расследование.

Как установили правоохранители, за рулем авто находился муж инспектора, гражданское лицо. Водитель, который проезжал мимо, обнаружил нарушение, после чего сделал замечание семье. Зато водитель с пассажиркой не отреагировали на замечание, вступили в словесный конфликт, и оставили автомобиль на месте для лиц с инвалидностью около часа.

По результатам проверки работники Управления главной инспекции полиции Киевщины применили к полицейской дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности. Также были собраны все необходимые материалы и направлены в Управление патрульной полиции ДПП НПУ г. Киева для привлечения к административной ответственности водителя в соответствии с ч. 6 ст. 122 КУоАП - говорится в сообщении.

Контекст

Офис Омбудсмена обнаружил в одной из соцсетей информацию о конфликте между сотрудницей Нацполиции Украины и ветераном ВСУ. Женщина в полицейской форме припарковалась на месте для лиц с инвалидностью, ветеран сделал им замечание, после чего возник конфликт.