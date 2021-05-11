Конфлікт Ізраїлю та Палестини: ізраїльтяни закрили доступ іноземним журналістам у сектор Гази

Деталі

“Прохід журналістів через КПП „Ерез“ (єдиний пасажирський КПП в північній частині сектора Газа) до подальшого повідомлення заборонений. Доводимо до вашого відома, що журналісти не зможуть пройти через КПП „Ерез“ до подальшого повідомлення”, — йдеться в повідомленні управління Міноборони, поширеному ізраїльської урядової пресслужбою.

Контекст

Різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалося з 18:00 за київським часом понеділка, коли стартували масовані обстріли ізраїльських міст з палестинського анклаву, зокрема, не менше шести ракет були запущені по Єрусалиму, одна з них була перехоплена, ще одна впала в районі одного з передмість. За вечір понеділка з Гази було випущено 150 снарядів, а за ніч вівторка — понад 200. У відповідь ізраїльські військові вразили за 16 годин близько півтора сотень військових цілей радикальних організацій в секторі, включаючи півтора десятка оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, повідомила армійська пресслужба.

На даний момент ракетні обстріли ізраїльської території тривають. Військові повідомляють про спрацьовування сирен повітряної тривоги в містах та районах на півдні Ізраїлю неподалік кордону з сектором.