Конфликт Израиля и Палестины: израильтяне закрыли доступ иностранным журналистам в сектор Газа

Детали

“Проход журналистов через КПП „Эрез“ (единственный пассажирский КПП в северной части сектора Газа) до дальнейшего уведомления запрещен. Доводим до вашего сведения, что журналисты не смогут пройти через КПП „Эрез“ до дальнейшего уведомления”, — говорится в сообщении управления Минобороны, распространенном израильской правительственной пресс-службой.

Контекст

Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов из палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов. За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника — более 200. В ответ израильские военные поразили за 16 часов порядка полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, сообщила армейская пресс-служба.

В настоящий момент ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Военные сообщают о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах и районах на юге Израиля близ границы с сектором.