Комітет з питань освіти, науки та інновацій обрав голів двох підкомітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні на засіданні комітет з питань освіти, науки та інновацій обрав голів двох підкомітетів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
“Заслухавши інформацію голови Комітету Сергія Бабака члени Комітету одноголосно обрали на посади голів підкомітетів такі кандидатури: підкомітет з питань науки та інновацій — т.в.о. голови підкомітету Кириленка Івана Григоровича; підкомітет з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти — головою підкомітету Совсун Інну Романівну”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд зосередиться на освіті як на одному з основних пріоритетів.
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