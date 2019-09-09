Комитет по вопросам образования, науки и инноваций выбрал глав двух подкомитетов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня на заседании комитет по вопросам образования, науки и инноваций выбрал глав двух подкомитетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Верховной Рады Украины.
“Заслушав информацию председателя Комитета Сергея Бабака члены Комитета единогласно избрали на должности председателей подкомитетов такие кандидатуры: подкомитет по вопросам науки и инноваций — и.о. председателя подкомитета Кириленко Ивана Григорьевича; подкомитет по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования — председателем подкомитета Совсун Инну Романовну”, — говорится в сообщении.
Напомним, правительство сосредоточится на образовании как на одном из основных приоритетов.
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