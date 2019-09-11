Комітет ВР розгляне питання відсутності результатів виборів на одному з округів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне питання відсутності результатів виборів на одному з округів. Про це сьогодні, під час брифінгу, повідомила заступник голови Комітету Аліна Загоруйко, передає кореспондент УНН.
“Подання Президента до ВРУ зайшло 9 вересня. І нам відомо, що 9 вересня ввечері було судове засідання і Великою Палатою було залишення першої інстанції без змін (про те, що рішенням суду визнано бездіяльність ЦВК щодо встановлення результатів у 198 окрузі). І станом на сьогоднішній день виборчий процес давно закінчився, а от результати не встановлені”, — сказала Загоруйко.
За її словами сьогодні це питання буде розглядатися на комітеті. Відповідно до прийнятого рішення буде відомо, чи винесуть питання для розгляду в зал.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про подання Президента України про зміну складу Центральної виборчої комісії, а також припустив, що ВР може розглянути і підтримати його вже цього тижня.