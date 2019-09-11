Комитет ВР рассмотрит вопрос отсутствия результатов выборов на одном из округов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрит вопрос отсутствия результатов выборов на одном из округов. Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко, передает корреспондент.
“Представление Президента в ВРУ зашло 9 сентября. И нам известно, что 9 сентября вечером было судебное заседание и Большой Палатой было оставление первой инстанции без изменений (о том, что решением суда признано бездействие ЦИК по установлению результатов в 198 округе). И на сегодняшний день избирательный процесс давно закончился, а вот результаты не установлены”, — сказала Загоруйко.
По ее словам, сегодня этот вопрос будет рассматриваться на комитете. Согласно принятому решению будет известно, вынесут вопрос для рассмотрения в зал.
Напомним, первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко прокомментировал информацию о представлении Президента Украины об изменении состава Центральной избирательной комиссии, а также предположил, что ВР может рассмотреть и поддержать его на этой неделе.