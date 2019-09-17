Комітет рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроект Зеленського щодо реформи прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому проект закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (№1032). Відповідне рішення було підтримане сьогодні на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
Відзначимо, що законопроект щодо реформи прокуратури внесений Президентом України Володимиром Зеленським.
Під час засідання було зазначено, що до документу уже надійшло близько 200 правок.
Додамо, що під час засідання члени комітету заслухали Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також головного військового прокурора Віктора Чумака.
Після цього комітет вирішив рекомендувати ВР ухвалити в цілому проект закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (№1032).
Раніше Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув президентський законопроект про реформу прокуратури №1032 та наголосив, що його реалізація можлива не раніше 2021 року.