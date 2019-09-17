Комитет рекомендовал ВР принять в целом законопроект Зеленского по реформе прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (№1032). Соответствующее решение было поддержано на заседании комитета, передает корреспондент УНН.
Отметим, что законопроект по реформе прокуратуры внесен Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время заседания было отмечено, что в документ уже поступило около 200 поправок.
Добавим, что во время заседания члены комитета заслушали Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также главного военного прокурора Виктора Чумака.
После этого комитет решил рекомендовать ВР принять в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (№1032).
Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрел президентский законопроект о реформе прокуратуры №1032 и отметил, что его реализация возможна не ранее 2021.