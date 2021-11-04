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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40688 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Комітет рекомендував Раді призначити Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Київ • УНН

 • 17939 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді призначити Павла Рябікіна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Комітет рекомендував Раді призначити Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Цитата

“Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ призначити Рябікіна Павла Борисовича на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, — написав Мельничук.

Доповнення

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 листопада, має призначити чотирьох міністрів, серед яких Рябікін.

Контекст

1 листопада віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.

Верховна Рада у середу, 3 листопада, відправила у відставку Уруського.

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