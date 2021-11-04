Комітет рекомендував Раді призначити Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді призначити Павла Рябікіна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.
Цитата
“Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ призначити Рябікіна Павла Борисовича на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, — написав Мельничук.
Доповнення
Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 листопада, має призначити чотирьох міністрів, серед яких Рябікін.
Контекст
1 листопада віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.
Верховна Рада у середу, 3 листопада, відправила у відставку Уруського.