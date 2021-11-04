Комитет рекомендовал Раде назначить Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде назначить Павла Рябикина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Цитата
“Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ назначить Рябикина Павла Борисовича на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины”, — написал Мельничук.
Дополнение
Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 ноября, должна назначить четырех министров, среди которых Рябикин.
Контекст
1 ноября вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление к Аппарату Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
Верховная Рада в среду, 3 ноября, отправила в отставку Урусского.