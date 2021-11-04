Комитет рекомендовал Раде назначить Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Цитата

“Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ назначить Рябикина Павла Борисовича на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины”, — написал Мельничук.

Дополнение

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 ноября, должна назначить четырех министров, среди которых Рябикин.

Контекст

1 ноября вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление к Аппарату Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.



Верховная Рада в среду, 3 ноября, отправила в отставку Урусского.