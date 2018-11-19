Комітет почав розгляд клопотання про затримання й арешт нардепа Березкіна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Регламентний комітет Верховної Ради України розпочав розгляд трьох подань Генерального прокурора України про зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна. Про це повідомив в.о. голови Комітету Павло Пинзеник, передає кореспондент УНН.

На засіданні Комітету ВР присутній Генпрокурор Юрій Луценко, керівник САП Назар Холодницький. Також прийшов народний депутат Станіслав Березкін зі своїми адвокатами.

Наразі взяв слово Юрій Луценко.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.

Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

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