Комитет начал рассматривать ходатайства о задержании и аресте нардепа Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Регламентный комитет Верховной Рады Украины начал рассмотрение трех представлений Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент УНН.
На заседании Комитета ВР присутствует Генпрокурор Юрий Луценко, руководитель САП Назар Холодницкий. Также пришел народный депутат Станислав Березкин со своими адвокатами.
Сейчас взял слово Юрий Луценко.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.