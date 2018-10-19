Комерційна фірма профінансувала "Л/ДНР" на 2 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи комерсантів, причетних до фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій "Л/ДНР". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Встановлено, що з 2014 року в так званій "ДНР" функціонує компанія, що сплачує податки до псевдодержавних утворень терористів. Співробітники СБ України з’ясували, що фактичними власниками та керівниками компанії є бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній українській владі території", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у СБУ, підприємство з непідконтрольної території з 2015 року незаконно здійснювало експортно/імпортні операції з материнською структурою на загальну суму понад 2 млн дол. Крім того, для здійснення оборудок ділки використовували власну компанію в Росії та надавали недостовірні відомості контролюючим органам України. При цьому продукція вивозилась з "Л/ДНР" до РФ через неконтрольовану ділянку кордону та постачалась в Україну під виглядом російських товарів.

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Під час санкціонованих слідчих дій у Києві та області за адресами проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи, які підтверджують причетність менеджменту комерційних структур до фінансування терористів на тимчасово окупованих територіях. Окремим причетним особам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила колишнього заступника голови Вищого господарського суду на фінансуванні терористичних організацій “Л/ДНР”.

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