Коммерческая фирма профинансировала "Л/ДНР" на 2 млн грн

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120705 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159838 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149963 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139152 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Установлено, что с 2014 года в так называемой "ДНР" функционирует компания, которая платит налоги в псевдогосударственные образования террористов. Сотрудники СБ Украины выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинскому правительству территории", - говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно/импортные операции с материнской структурой на общую сумму более 2 млн долл. Кроме того, для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. При этом продукция вывозилась с "Л/ДНР" в РФ через неконтролируемый участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

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Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях. Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственных действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР".

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