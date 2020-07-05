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Командувач Неїжпапа розповів про пріоритети Військово-морських сил України

Командувач Неїжпапа розповів про пріоритети Військово-морських сил України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Для Військово-морських сил України важливішими є не кількісні, а якісні показники, які мають вираження у кваліфікованому персоналі та сучасних технологіях. Про це командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

У командувача ВМС спитали, що на тлі заяв керівників Міноборони та Генштабу ЗСУ про “оптимізацію” в армії постає питання, якою має бути чисельність ВМС, щоб вони були спроможні ефективно виконувати свої задачі, на що Неїжпапа відповів:

“Наш головний ворог — Російська Федерація — має другу в світі за чисельністю армію. Бути з ними в паритеті не вдасться, як би нам цього не хотілося. Україна навряд чи потягне утримання Збройних сили чисельністю в мільйон осіб. Тому кажучи про ВМС, варто говорити не стільки про кількісні показники, скільки про якісні: про добре підготовлений кваліфікований персонал, сучасне технологічне озброєння. Нинішній світ воює технологіями, а не кількістю штиків, кораблів, літаків. Технологічність, професійність — такими бачу пріоритети Військово-морських сил України”, — сказав він.

Раніше Командувач ВМС розповів, коли на озброєнні з’являться ракетні комплекси “Нептун”.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони оприлюднило відео з чергового етапу випробувань ракетних комплексів “Вільха М”, “Нептун” та РСЗВ “Тайфун-1”.

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