Командувач ВМС розповів, коли на озброєнні з'являться ракетні комплекси ”Нептун”

За словами Неїжпапи, випробування показали, що ніщо не заважає ураженню кількох цілей одночасно.

“Зброя однозначно ефективна, головне завдання нині — отримати „Нептуни“ якомога скоріше й грамотно їх застосовувати. Щодо питання „коли“, думаю, в наступному році. А про „скільки“, відповім, що заплановано три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два на Чорному морі, один на Азовському”, — повідомив командувач ВМС.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони оприлюднило відео з чергового етапу випробувань ракетних комплексів “Вільха М”, “Нептун” та РСЗВ “Тайфун-1”.