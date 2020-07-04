Командувач ВМС розповів, коли на озброєнні з'являться ракетні комплекси ”Нептун”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Наступного року Військово-морські сили України планують взяти на озброєння протикорабельні комплекси крилатих ракет ”Нептун”. Про це командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
За словами Неїжпапи, випробування показали, що ніщо не заважає ураженню кількох цілей одночасно.
“Зброя однозначно ефективна, головне завдання нині — отримати „Нептуни“ якомога скоріше й грамотно їх застосовувати. Щодо питання „коли“, думаю, в наступному році. А про „скільки“, відповім, що заплановано три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два на Чорному морі, один на Азовському”, — повідомив командувач ВМС.
Нагадаємо, раніше міністерство оборони оприлюднило відео з чергового етапу випробувань ракетних комплексів “Вільха М”, “Нептун” та РСЗВ “Тайфун-1”.