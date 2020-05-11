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Міноборони показало випробування ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун"

Київ • УНН

 • 30245 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство оборони України оприлюднило відео з чергового етапу випробувань ракетних комплексів “Вільха М”, “Нептун” та РСЗВ “Тайфун-1”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОУ.

Міноборони показало випробування ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун"

“Минулого тижня в Одеській області пройшов черговий етап випробувань ракетних комплексів “Вільха М” та “Нептун”, а також реактивних снарядів системи залпового вогню “Тайфун-1”. Вже зовсім скоро, переконані фахівці, ракетна зброя може стати основним інструментом стримування російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один з найближчих очікуваних результатів — це прийняття нового проти корабельного комплексу “Нептун” на озброєння і постачання до ВМС ЗС України. Потужності однієї крилатої ракети достатньо для знешкодження корабля тоннажністю 5 тисяч тонн.

"Усі три протестовані на полігоні зразки нового озброєння: реактивні снаряди залпового вогню “Тайфун”, ракетні комплекси “Вільха — М” та “Нептун”, повністю виготовлені в Україні та без залучення іноземних фахівців чи закупки комплектуючих за кордоном", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ достроково отримали 16 ракет "Вільха".

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