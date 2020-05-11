Минобороны показало испытания ракетных комплексов "Вильха" и "Нептун"

"На прошлой неделе в Одесской области прошел очередной этап испытаний ракетных комплексов "Вильха М" и "Нептун", а также реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1". Уже совсем скоро, убеждены специалисты, ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из ближайших ожидаемых результатов - это принятие нового противкорабельного комплекса "Нептун" на вооружение и поставку в ВМС ВС Украины. Мощности одной крылатой ракеты достаточно для уничтожения корабля водоизмещением 5000 тонн.

"Все три протестированных на полигоне образца нового вооружения: реактивные снаряды залпового огня "Тайфун", ракетные комплексы "Вильха М" и "Нептун", полностью изготовлены в Украине и без привлечения иностранных специалистов или закупки комплектующих за рубежом", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ досрочно получили 16 ракет "Вильха".