Минобороны показало испытания ракетных комплексов "Вильха" и "Нептун"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Министерство обороны Украины обнародовало видео с очередного этапа испытаний ракетных комплексов "Вильха М", "Нептун" и РСЗО "Тайфун-1". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОУ.
"На прошлой неделе в Одесской области прошел очередной этап испытаний ракетных комплексов "Вильха М" и "Нептун", а также реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1". Уже совсем скоро, убеждены специалисты, ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, один из ближайших ожидаемых результатов - это принятие нового противкорабельного комплекса "Нептун" на вооружение и поставку в ВМС ВС Украины. Мощности одной крылатой ракеты достаточно для уничтожения корабля водоизмещением 5000 тонн.
"Все три протестированных на полигоне образца нового вооружения: реактивные снаряды залпового огня "Тайфун", ракетные комплексы "Вильха М" и "Нептун", полностью изготовлены в Украине и без привлечения иностранных специалистов или закупки комплектующих за рубежом", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ досрочно получили 16 ракет "Вильха".