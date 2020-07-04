Командующий ВМС рассказал, когда на вооружении появятся ракетные комплексы "Нептун"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В следующем году Военно-морские силы Украины планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы крылатых ракет "Нептун". Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.
По словам Неижпапы, испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно.
"Оружие однозначно эффективное, главная задача сейчас - получить "Нептун" как можно скорее и грамотно их применять. По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Черном море, один на Азовском", - сообщил командующий ВМС.
Напомним, ранее министерство обороны обнародовало видео с очередного этапа испытаний ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун" и РСЗО "Тайфун-1".