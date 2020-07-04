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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 29453 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 117501 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121193 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102942 просмотра

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Командующий ВМС рассказал, когда на вооружении появятся ракетные комплексы "Нептун"

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В следующем году Военно-морские силы Украины планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы крылатых ракет "Нептун". Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

По словам Неижпапы, испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно.

"Оружие однозначно эффективное, главная задача сейчас - получить "Нептун" как можно скорее и грамотно их применять. По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Черном море, один на Азовском", - сообщил командующий ВМС.

Напомним, ранее министерство обороны обнародовало видео с очередного этапа испытаний ракетных комплексов "Ольха М", "Нептун" и РСЗО "Тайфун-1".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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