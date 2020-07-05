Командующий Неижпапа рассказал о приоритетах Военно-морских сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Для Военно-морских сил Украины важнее не количественные, а качественные показатели, которые имеют выражение в квалифицированном персонале и современных технологиях. Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.
У командующего ВМС спросили, что на фоне заявлений руководителей Минобороны и Генштаба ВСУ об “оптимизации” в армии встает вопрос, какой должна быть численность ВМС, чтобы они были способны эффективно выполнять свои задачи, на что Неижпапа ответил:
“Наш главный враг — Российская Федерация — имеет вторую в мире по численности армию. Быть с ними в паритете не удастся, как бы нам этого не хотелось. Украина вряд ли потянет содержание Вооруженных силы численностью в миллион человек. Поэтому говоря о ВМС, следует говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении. Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов. Технологичность, профессионализм — такими вижу приоритеты Военно-морских сил Украины”, — сказал он.
Ранее Командующий ВМС рассказал, когда на вооружении появятся ракетные комплексы “Нептун”.
Напомним, ранее министерство обороны обнародовало видео с очередного этапа испытаний ракетных комплексов “Ольха М”, “Нептун” и РСЗО “Тайфун-1”.