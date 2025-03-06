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Командувач безпілотними системами ЗСУ попередив про неготовність НАТО до війни з дронами

Київ • УНН

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Полковник Сухаревський заявив про неготовність армій НАТО до сучасної війни з безпілотниками. Він наголосив на економічній перевазі дронів та необхідності змінити підхід до протидії їм.

Командувач безпілотними системами ЗСУ попередив про неготовність НАТО до війни з дронами

Збройні сили НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням безпілотних систем. Про це зазначив командувач Військами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський у інтервʼю Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Сухаревського, Україна прагне випереджати противника, використовуючи штучний інтелект, розгортаючи більше наземних безпілотників і випробовуючи лазери для збивання російських безпілотних літальних апаратів. 

З того, що я бачу і чую, жодна армія НАТО не готова протистояти каскаду безпілотників

- заявив Сухаревський агентству Reuters у нещодавньому інтерв'ю. 

Він заявив, що НАТО слід визнати економічну перевагу безпілотників, створення яких часто обходиться набагато дешевше, ніж звичайна зброя, необхідна для їх знищення.

Це елементарна математика. Скільки коштує ракета, що збиває (російський) шахед (безпілотник)? І скільки коштує розгорнути корабель, літак і систему ППО, щоб по ньому стріляти?

- прокоментував Сухаревський.

Далекобійні безпілотники можуть коштувати всього кілька тисяч доларів за найпростіші моделі-приманки, хоча ударні безпілотники Shahed оцінюються в десятки тисяч.  Водночас, ракети-перехоплювачі ППО зазвичай мають шестизначну або семизначну ціну в доларах США, і багато країн зберігають тільки обмежені запаси, що робить їх використання вкрай неекономічним. Після вторгнення рф в Україну у 2022 році, використання безпілотників значно розширилося.

Зараз навіть головнокомандувач Збройних сил України каже, що понад 60% цілей знищуються безпілотниками. Питання тільки в тому, як розвиватиметься тактика їхнього застосування, а слідом за нею і технологічний аспект

- сказав Сухаревський. 

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