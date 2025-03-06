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Командующий беспилотными системами ВСУ предупредил о неготовности НАТО к войне с дронами

Киев • УНН

 • 15477 просмотра

Полковник Сухаревский заявил о неготовности армий НАТО к современной войне с беспилотниками. Он подчеркнул экономическое преимущество дронов и необходимость изменить подход к противодействию им.

Командующий беспилотными системами ВСУ предупредил о неготовности НАТО к войне с дронами

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотных систем. Об этом заявил командующий Войсками беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский в интервью Reuters, пишет УНН.

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По словам Сухаревского, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, разворачивая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских беспилотных летательных аппаратов. 

Из того, что я вижу и слышу, ни одна армия НАТО не готова противостоять каскаду беспилотников

- заявил Сухаревский агентству Reuters в недавнем интервью. 

Он заявил, что НАТО следует признать экономическое преимущество беспилотников, создание которых часто обходится гораздо дешевле, чем обычное оружие, необходимое для их уничтожения.

Это элементарная математика. Сколько стоит ракета, сбивающая (российский) шахед (беспилотник)? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?

- прокомментировал Сухаревский.

Дальнобойные беспилотники могут стоить всего несколько тысяч долларов за самые простые модели-приманки, хотя ударные беспилотники Shahed оцениваются в десятки тысяч.  В то же время, ракеты-перехватчики ПВО обычно имеют шестизначную или семизначную цену в долларах США, и многие страны хранят только ограниченные запасы, что делает их использование крайне неэкономичным. После вторжения рф в Украину в 2022 году, использование беспилотников значительно расширилось.

Сейчас даже главнокомандующий Вооруженных сил Украины говорит, что более 60% целей уничтожаются беспилотниками. Вопрос только в том, как будет развиваться тактика их применения, а следом за ней и технологический аспект

- сказал Сухаревский. 

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