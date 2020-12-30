Команди мають протистояти бюрократичному управлінню - Кварцяний про техпоразку України у Швейцарії

"Скажіть тоді, навіщо всі ці правила, закони, регламенти, таблиці з жеребкуванням, якщо треба зіграти матч, а його не проводять. І неважливо, п'ять людей у збірної хворіли або три – перенесіть на інший час і спокійно собі зіграйте. Тим більше, це не те, що команда не прилетіла – вона перебувала на місці і готова була грати. Але, на жаль, є принципова, бюрократична позиція місцевих чиновників. Дуже хотілося б сподіватися, що апеляція буде прийнята. За ідеєю, команди повинні влаштовувати страйк і відмовитися від такого управління. Втім, ви бачили лікаря, який ухвалив рішення? На цю особу досить подивитися, і вже говорити нічого не треба. Типовий представник ледачої країни, де всім на все пофіг", – заявив Кварцяний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інтереси нашої збірної у Лозанні представлятимуть українські, іспанські та швейцарські юристи.

Як писав УНН, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.

Україна наголошує на необхідності зіграти скасовану гру, а рішення про заборону виходити гравцям на поле вважає необґрунтованим і таким, що суперечило регламенту УЄФА.