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Команды должны противостоять бюрократическому управлению - Кварцяный о техпоражении Украины в Швейцарии

Киев • УНН

 • 10160 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Бывший главный тренер и президент луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал решение о техническом поражении Украины в матче со Швейцарией. По его словам, оно стало следствием "бюрократической позиции" местных чиновников и должно быть отмененным в апелляции, передает УНН со ссылкой на footboom.

Команды должны противостоять бюрократическому управлению - Кварцяный о техпоражении Украины в Швейцарии

"Скажите тогда, зачем все эти правила, законы, регламенты, таблицы с жеребьевкой, если надо сыграть матч, а его не проводят. И неважно, пять человек в сборной болели или три - перенесите на другое время и спокойно сыграйте. Тем больше, это не то, что команда не прилетела - она находилась на месте и готова была играть. Но, к сожалению, есть принципиальная, бюрократическая позиция местных чиновников. Очень хотелось бы надеяться, что апелляция будет принята. По идее, команды должны устраивать забастовку и отказаться от такого управления. Впрочем, вы видели врача, который принял решение? На это лицо достаточно посмотреть, и уже говорить ничего не надо. Типичный представитель ленивой страны, где всем на все пофиг", - заявил Кварцяный.

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Как писал УНН, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся.

Украина отмечает необходимость сыграть отмененную игру, а решение о запрете выходить игрокам на поле считает необоснованным и таким, что противоречило регламенту УЕФА.

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