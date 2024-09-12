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Команда "морських котиків" США готується до можливої ​​місії на Тайвані - Financial Times

Команда "морських котиків" США готується до можливої ​​місії на Тайвані - Financial Times

Київ • УНН

 • 12198 перегляди

Елітний загін "морських котиків" США тренується для сценаріїв китайського вторгнення на Тайвань. Підготовка посилилася після попередження про можливий напад Китаю протягом шести років.

Загін "морських котиків" США, який у 2011 році ліквідував Усаму бен Ладена, готується до китайського вторгнення на Тайвань

Пише УНН із посиланням на FT.

США готують спецназ "морських котиків", який ліквідував Усаму бен Ладена, до сценаріїв ймовірного вторгнення Китаю на Тайвань.

Елітна команда спецназу військово-морського флоту, якій доручено виконувати деякі з найбільш делікатних і складних військових місій, тренувалася більше року в Дам-Нек, і у Вірджинія-Біч приблизно за 250 км на південний схід від Вашингтону. Секретне навчання підкреслює підвищену увагу США до стримування Китаю від нападу на Тайвань.

Китай готує армаду поромів для вторгнення на Тайвань, - The Telegraph28.05.24, 04:55 • 27541 перегляд

Підготовка посилилася після того, як Філ Девідсон, тодішній командувач американськими військами в Індо-Тихоокеанському регіоні, попередив у 2021 році, що Китай може напасти на Тайвань протягом шести років.

Довідка

6-й загін морських котиків є підрозділом "першого рівня" - найелітнішим у збройних силах США; підпорядковується Об'єднаному командуванню спеціальних операцій.

Підрозділ врятував Річарда Філліпса, капітана контейнеровоза Maersk Alabama, який був захоплений в заручники сомалійськими піратами в 2009 році.

Доповнення

Президент Джо Байден неодноразово заявляв, що американські війська будуть захищати Тайвань у разі неспровокованого нападу з боку Китаю. Адмірал Семюел Папаро, голова Індо-Тихоокеанського командування США, нещодавно заявив, що американські військові перетворять Тайванську протоку на "безпілотний пекельний пейзаж", якщо Китай нападе.

Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у росії “історичні” землі на Далекому Сході02.09.24, 14:54 • 13185 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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