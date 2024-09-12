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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команда «морских котиков» США готовится к возможной миссии на Тайване - Financial Times

Команда «морских котиков» США готовится к возможной миссии на Тайване - Financial Times

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 08:17  •  2816 просмотра

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Элитный отряд «морских котиков» США тренируется для сценариев китайского вторжения на Тайвань. Подготовка усилилась после предупреждения о возможном нападении Китая в течение шести лет.

Отряд "морских котиков" США, который в 2011 году ликвидировал Усаму бен Ладена, готовится к китайскому вторжению на Тайвань

Пишет УНН со ссылкой на FT.

США готовят спецназ "морских котиков", который ликвидировал Усаму бен Ладена, к сценариям вероятного вторжения Китая на Тайвань.

Элитная команда спецназа военно-морского флота, которой поручено выполнять некоторые из самых деликатных и сложных военных миссий, тренировалась более года в Дам-Нек, и в Вирджиния-Бич примерно в 250 км к юго-востоку от Вашингтона. Секретные учения подчеркивают повышенное внимание США к сдерживанию Китая от нападения на Тайвань.

Китай готує армаду поромів для вторгнення на Тайвань, - The Telegraph28 мая 2024, 01:55 • 27263 просмотра

Подготовка усилилась после того, как Фил Дэвидсон, тогдашний командующий американскими войсками в Индо-Тихоокеанском регионе, предупредил в 2021 году, что Китай может напасть на Тайвань в течение шести лет.

Справка

6-й отряд морских котиков является подразделением "первого уровня" - самым элитным в вооруженных силах США; подчиняется Объединенному командованию специальных операций.

Подразделение спасло Ричарда Филлипса, капитана контейнеровоза Maersk Alabama, который был захвачен в заложники сомалийскими пиратами в 2009 году.

Дополнение

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что американские войска будут защищать Тайвань в случае неспровоцированного нападения со стороны Китая. Адмирал Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, недавно заявил, что американские военные превратят Тайваньский пролив в "беспилотный адский пейзаж", если Китай нападет.

Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у росії “історичні” землі на Далекому Сході2 сентября 2024, 11:54 • 12839 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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