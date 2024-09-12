Команда «морских котиков» США готовится к возможной миссии на Тайване - Financial Times
Киев • УНН
Элитный отряд «морских котиков» США тренируется для сценариев китайского вторжения на Тайвань. Подготовка усилилась после предупреждения о возможном нападении Китая в течение шести лет.
Отряд "морских котиков" США, который в 2011 году ликвидировал Усаму бен Ладена, готовится к китайскому вторжению на Тайвань
Пишет УНН со ссылкой на FT.
США готовят спецназ "морских котиков", который ликвидировал Усаму бен Ладена, к сценариям вероятного вторжения Китая на Тайвань.
Элитная команда спецназа военно-морского флота, которой поручено выполнять некоторые из самых деликатных и сложных военных миссий, тренировалась более года в Дам-Нек, и в Вирджиния-Бич примерно в 250 км к юго-востоку от Вашингтона. Секретные учения подчеркивают повышенное внимание США к сдерживанию Китая от нападения на Тайвань.
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Подготовка усилилась после того, как Фил Дэвидсон, тогдашний командующий американскими войсками в Индо-Тихоокеанском регионе, предупредил в 2021 году, что Китай может напасть на Тайвань в течение шести лет.
Справка
6-й отряд морских котиков является подразделением "первого уровня" - самым элитным в вооруженных силах США; подчиняется Объединенному командованию специальных операций.
Подразделение спасло Ричарда Филлипса, капитана контейнеровоза Maersk Alabama, который был захвачен в заложники сомалийскими пиратами в 2009 году.
Дополнение
Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что американские войска будут защищать Тайвань в случае неспровоцированного нападения со стороны Китая. Адмирал Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, недавно заявил, что американские военные превратят Тайваньский пролив в "беспилотный адский пейзаж", если Китай нападет.
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