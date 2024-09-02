Президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке
Киев • УНН
Лай Цинде призвал Китай требовать от России возвращения «исторических» земель на Дальнем Востоке. Он отметил, что Россия сейчас находится в самом слабом положении, а Китай стремится к гегемонии, а не территориальной целостности.
Президент Тайваня Лай Цинде предложил Китаю отобрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке, ведь по его словам, Россия сейчас находится в самом слабом положении.
Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.
Детали
Если Китай хочет восстановить территориальную целостность, ему недостаточно аннексировать Тайвань - он также должен требовать от России своих «исторических» земель на Дальнем Востоке. Почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, подписанные по Айгунскому договору? россия сейчас находится в самом слабом положении
Он отметил, что Китай этого не делает, но продолжает угрожать аннексией Тайваня из-за того, что Пекин пытается не территориальной целостности, а «гегемонии на международной арене, в западной части Тихого океана».
Напомним,
Ранее министр обороны Тайваня заявлял, что их политика безопасности направлена на защиту от возможного завоевания Китаем и избежание военных конфликтов.