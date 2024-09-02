Президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке

Президент Тайваня Лай Цинде предложил Китаю отобрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке, ведь по его словам, Россия сейчас находится в самом слабом положении.

Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

Если Китай хочет восстановить территориальную целостность, ему недостаточно аннексировать Тайвань - он также должен требовать от России своих «исторических» земель на Дальнем Востоке. Почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, подписанные по Айгунскому договору? россия сейчас находится в самом слабом положении - сказал Лай Цинде.

Он отметил, что Китай этого не делает, но продолжает угрожать аннексией Тайваня из-за того, что Пекин пытается не территориальной целостности, а «гегемонии на международной арене, в западной части Тихого океана».

Напомним,

Ранее министр обороны Тайваня заявлял, что их политика безопасности направлена на защиту от возможного завоевания Китаем и избежание военных конфликтов.