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Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у росії “історичні” землі на Далекому Сході

Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у росії “історичні” землі на Далекому Сході

Київ • УНН

 • 13185 перегляди

Лай Цінде закликав Китай вимагати від росії повернення "історичних" земель на Далекому Сході. Він зазначив, що росія зараз перебуває у найслабшому становищі, а Китай прагне гегемонії, а не територіальної цілісності.

Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у росії "історичні" землі Далекому Сході, адже за його словами, росія зараз перебуває в найслабшому становищі.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Якщо Китай хоче відновити територіальну цілісність, йому недостатньо анексувати Тайвань - він також має вимагати від росії своїх "історичних" земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані росією землі, підписані за Айгунським договором? росія зараз перебуває в найслабшому становищі

- сказав Лай Цінде.

Він зазначив, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню через те, що Пекін намагається не територіальної цілісності, а "гегемонії на міжнародній арені, в західній частині Тихого океану".

Нагадаємо

Раніше міністр оборони Тайваню заявляв, що їхня політика безпеки спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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