Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у росії “історичні” землі на Далекому Сході
Київ • УНН
Лай Цінде закликав Китай вимагати від росії повернення "історичних" земель на Далекому Сході. Він зазначив, що росія зараз перебуває у найслабшому становищі, а Китай прагне гегемонії, а не територіальної цілісності.
Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у росії "історичні" землі Далекому Сході, адже за його словами, росія зараз перебуває в найслабшому становищі.
Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.
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Якщо Китай хоче відновити територіальну цілісність, йому недостатньо анексувати Тайвань - він також має вимагати від росії своїх "історичних" земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані росією землі, підписані за Айгунським договором? росія зараз перебуває в найслабшому становищі
Він зазначив, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню через те, що Пекін намагається не територіальної цілісності, а "гегемонії на міжнародній арені, в західній частині Тихого океану".
Нагадаємо
Раніше міністр оборони Тайваню заявляв, що їхня політика безпеки спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів.