Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у росії “історичні” землі на Далекому Сході

Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у росії "історичні" землі Далекому Сході, адже за його словами, росія зараз перебуває в найслабшому становищі.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.

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Якщо Китай хоче відновити територіальну цілісність, йому недостатньо анексувати Тайвань - він також має вимагати від росії своїх "історичних" земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані росією землі, підписані за Айгунським договором? росія зараз перебуває в найслабшому становищі