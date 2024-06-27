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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Колишнього ватажка терористів "днр" ігоря стрєлкова етапували до колонії

Київ • УНН

 • 53024 перегляди

Колишнього лідера терористів "донецької народної республіки" ігоря "гіркіна" стрєлкова етапували до виправної колонії №13 "Червона качка" в Нижньому Тагілі для колишніх співробітників правоохоронних і адміністративних органів після того, як він був засуджений до 4 років ув'язнення за "заклики до екстремізму".

Колишнього ватажка терористів "днр" ігоря стрєлкова етапували до колонії

Колишнього лідера терористів "донецької народної республіки" ігоря "гіркіна" стрєлкова етапували до колонії. Про це Mash розповіли близькі "стрєлкова", передає УНН.

Деталі

Попередньо, це вк-13 "Червона качка" у Нижньому Тагілі для колишніх працівників правоохоронних та адміністративних органів.

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