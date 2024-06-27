Колишнього ватажка терористів "днр" ігоря стрєлкова етапували до колонії
Київ • УНН
Колишнього лідера терористів "донецької народної республіки" ігоря "гіркіна" стрєлкова етапували до виправної колонії №13 "Червона качка" в Нижньому Тагілі для колишніх співробітників правоохоронних і адміністративних органів після того, як він був засуджений до 4 років ув'язнення за "заклики до екстремізму".
Колишнього лідера терористів "донецької народної республіки" ігоря "гіркіна" стрєлкова етапували до колонії. Про це Mash розповіли близькі "стрєлкова", передає УНН.
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Попередньо, це вк-13 "Червона качка" у Нижньому Тагілі для колишніх працівників правоохоронних та адміністративних органів.
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За даними Mash, останнім часом дружині та родичам забороняли бачитися зі стрєлковим. Помічник адвоката стрєлкова-гіркіна заявив: постанова та матеріали справи прийшли із суду 24-го числа. Тому припустили, що рішення про етапування, мабуть, було ухвалено заздалегідь.
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