Бывшего лидера террористов "донецкой народной республики" игоря "гиркина" стрелкова этапировали в исправительную колонию №13 "Красная утка" в Нижнем Тагиле для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов после того, как он был приговорен к 4 годам заключения за "призывы к экстремизму".
Бывшего лидера террористов "донецкой народной республики" игоря "гиркина" стрелкова этапировали в колонию. Об этом Mash рассказали близкие "стрелкова", передает УНН.
Детали
Предварительно, это ИК-13 "Красная утка" в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов.
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По данным Mash, в последнее время жене и родственникам запрещали видеться со стрелковым. Помощник адвоката стрелкова-гиркина заявил: постановление и материалы дела пришли из суда 24-го числа. Поэтому предположили, что решение об этапировании, видимо, было принято заранее.
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