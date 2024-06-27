Бывшего лидера террористов "донецкой народной республики" игоря "гиркина" стрелкова этапировали в колонию. Об этом Mash рассказали близкие "стрелкова", передает УНН.

Детали

Предварительно, это ИК-13 "Красная утка" в Нижнем Тагиле для бывших работников правоохранительных и административных органов.

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По данным Mash, в последнее время жене и родственникам запрещали видеться со стрелковым. Помощник адвоката стрелкова-гиркина заявил: постановление и материалы дела пришли из суда 24-го числа. Поэтому предположили, что решение об этапировании, видимо, было принято заранее.

В январе "бывший министр обороны днр" жаловался, что его пытают ежедневными трансляциями эфиров владимира соловьева, которые нельзя выключить или хотя бы сделать тише.

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