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Колишній посол білорусі у Німеччині Сидоренко покінчив життя самогубством - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23057 перегляди

Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко наклав на себе руки, стрибнувши з багатоповерхівки в Мінську після допитів і перевірки на поліграфі в Комітеті державної безпеки після повернення з дипломатичної місії.

Колишній посол білорусі у Німеччині Сидоренко покінчив життя самогубством - ЗМІ

Експосол білорусі у Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Він стрибнув із багатоповерхівки в мінську. Повідомляється, що після повернення зі свого посольського відрядження з Німеччини, Сидоренко став об'єктом уваги Комітету державної безпеки. Про це пише білоруське видання "Наша Нива", передає УНН.

Деталі

Як пише видання, колишній посол білорусі у Німеччині Денис Сидоренко наклав на себе руки — стрибнув з мінської багатоповерхівки.

Зазначається, що він був послом у Німеччині тривалий час - з 2016 по 2024 рік. В березні цього року його було звільнено з посади указом білоруського диктатора олександра лукашенка.

Як розповіли джерела видання, після повернення зі свого посольського відрядження з Німеччини, Сидоренко став об'єктом уваги Комітету державної безпеки.

Не вилазив із поліграфів та допитів

 - зазначили співрозмовники.

Інший співрозмовник додав, що "мабуть, не витримав того, що відбувається".

У виданні наголошують, що всі кар'єрні дипломати, які повертаються з ЄС, наразі стають об'єктами ретельного оперативного вивчення спецслужб.

Нагадаємо

Вчора у київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів. Причиною смерті аташе посольства Сполучених Штатів, за попередньою інформацією, могла стати зупинка серця.

Павло Башинський

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