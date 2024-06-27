Колишній посол білорусі у Німеччині Сидоренко покінчив життя самогубством - ЗМІ
Київ • УНН
Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко наклав на себе руки, стрибнувши з багатоповерхівки в Мінську після допитів і перевірки на поліграфі в Комітеті державної безпеки після повернення з дипломатичної місії.
Експосол білорусі у Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Він стрибнув із багатоповерхівки в мінську. Повідомляється, що після повернення зі свого посольського відрядження з Німеччини, Сидоренко став об'єктом уваги Комітету державної безпеки. Про це пише білоруське видання "Наша Нива", передає УНН.
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Як пише видання, колишній посол білорусі у Німеччині Денис Сидоренко наклав на себе руки — стрибнув з мінської багатоповерхівки.
Зазначається, що він був послом у Німеччині тривалий час - з 2016 по 2024 рік. В березні цього року його було звільнено з посади указом білоруського диктатора олександра лукашенка.
Як розповіли джерела видання, після повернення зі свого посольського відрядження з Німеччини, Сидоренко став об'єктом уваги Комітету державної безпеки.
Не вилазив із поліграфів та допитів
Інший співрозмовник додав, що "мабуть, не витримав того, що відбувається".
У виданні наголошують, що всі кар'єрні дипломати, які повертаються з ЄС, наразі стають об'єктами ретельного оперативного вивчення спецслужб.
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