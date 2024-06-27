Экспосол Беларуси в Германии Денис Сидоренко покончил жизнь самоубийством. Он прыгнул с многоэтажки в Минске. Сообщается, что после возвращения из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности. Об этом пишет белорусское издание "Наша Нива", передает УНН.

Детали

Как пишет издание, бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко покончил с собой - прыгнул из минской многоэтажки.

Отмечается, что он был послом в Германии длительное время - с 2016 по 2024 год. В марте этого года он был уволен с должности указом белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Как рассказали источники издания, после возвращения из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности.

Не вылезал из полиграфов и допросов - отметили собеседники.

Другой собеседник добавил, что "видимо, не выдержал происходящего".

В издании отмечают, что все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

Напомним

Вчера в киевском отеле Hilton было найдено тело умершего атташе посольства Соединенных Штатов. Причиной смерти атташе посольства Соединенных Штатов, по предварительной информации, могла стать остановка сердца.