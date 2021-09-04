Колишній заступник глави МВС Афганістану заявив про готовність співпрацювати з талібами на певних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Колишній заступник глави Міністерства внутрішніх справ Афганістану в уряді Ашрафа Гані, генерал хоша Садат заявив про те, що готовий допомагати талібам на певних умовах. Про це повідомляє агентство Pajhwok.
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“Я розмовляв з талібами. Якщо вони будуть поважати національний гімн, національний прапор, права жінок і недоторканність приватного життя людей, я повернуся в країну, заявлю про свою підтримку нового уряду і поставлю афганські ВПС і спецназ на ноги”, — цитує слова генерала агентство.
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Сьогодні щонайменше 70 осіб загинули або постраждали в ході стрілянини по всьому Афганістану після того, як джерела талібів повідомили, що їхні бойовики захопили провінцію Панджшер, останню провінцію в Афганістані, яка чинить опір ісламістському угрупованню.
Лідери опозиції заперечують факт падіння провінції.
Тим часом, лідер фракції опору талібів в Афганістані заявляє, що вони будуть продовжувати бойові дії.
Заступник голови радикального руху “Талібан” мулла Мухаммад Якуб заборонив безладну стрілянину в повітря, в результаті якої в країні за добу загинули або були поранені понад 70 осіб.
Через посилених боїв за провінцію Панджшер, понад 400 сімей втекли з довколишніх районів провінції.