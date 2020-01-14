Колишній військовий зізнався у замовному вбивстві словацького журналіста

Марчек заявив суду, що його найняли вбити 27-річного Куцяка, якого він застрелив разом з нареченою Куцяка Мартіною Кусніровою в їхньому будинку біля столиці Словаччини Братислави в лютому 2018 року.

У понеділок четверо підозрюваних перебували в суді в місті Пезинок, на північ від Братислави, в тому числі двоюрідний брат Марчека Томас Сабо, який, за словами Марчека, звернувся до нього з пропозицією від іншого обвинуваченого вчинити вбивство на замовлення.

37-річний Марчек розповів суду, що початковий план полягав у тому, щоб викрасти Кучака і потім вбити його, але пізніше він був змінений.

Описуючи вбивство, він сказав, що сховався за межами будинку до того, як жертви повернулися додому 21 лютого, а потім дочекався можливості нанести удар.

"Це сталося, коли пані Куснірова пішла в туалет. Я вдарив його в груди", - сказав Марчек.

Він пояснив, що вбив Куснірову, щоб та не змогла впізнати його.

"Він падав на спину, тримав двері однією рукою і вона вийшла. Не можна було просто піти", - заявив Марчек.

Він сказав суду, що шкодує про свої дії і що він вирішив зізнатися, побачивши сім'ї жертв по телевізору.

Також у понеділок в суді був бізнесмен Маріан Кочнер, який звинувачується в замовленні вбивства. Він заперечував звинувачення, але визнав менший злочин, пов'язаний з незаконним зберіганням боєприпасів, які виявила поліція в його будинку.

Третя підсудна, Олена Зузсова, спростувала звинувачення в посередництві в убивствах.

Сабо, колишній співробітник поліції, не визнав себе винним у вбивстві.

Нагадаємо, в кінці лютого 26 лютого 2018 року словацький журналіст Ян Куцяк, який проводив розслідування податкового шахрайства бізнесменів, пов'язаних з правлячою партією країни, був убитий у власному будинку.

15 березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача і його нареченої.