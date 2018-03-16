Премьер Словакии официально ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 березея. УНН. В четверг, 15 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Так, президент Словакии Андрей Киска принял заявление об отставке премьер-министра. Он также поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.
В отставку также подали министры правительства Фицо, они будут исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
“Я уверен, что решение о создании нового правительства — это правильный шаг. Досрочные выборы не принесут никакой стабильности”, — отметил Фицо.
Он также заверил, что не намерен уходить из политики.
Как сообщал УНН, премьер Словакии был готов уйти в отставку на фоне скандала, связанного с убийством журналиста.