Премьер Словакии официально ушел в отставку

КИЕВ. 16 березея. УНН. В четверг, 15 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.