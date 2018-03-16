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Прем'єр Словаччини офіційно пішов у відставку

Прем'єр Словаччини офіційно пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березея. УНН. У четвер, 15 березня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Так, президент Словаччини Андрій Кіска прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра. Він також доручив віце-прем’єр-міністру Петеру Пеллегріні сформувати новий уряд.

У відставку також подали міністри уряду Фіцо, вони будуть виконувати обов’язки до формування нового кабінету.

“Я впевнений, що рішення про створення нового уряду — це правильний крок. Дострокові вибори не принесуть ніякої стабільності”, — зазначив Фіцо.

Він також запевнив, що не має наміру йти з політики.

Як повідомляв УНН, прем’єр Словаччини був готовий піти у відставку на фоні скандалу, пов’язаного з вбивством журналіста.

 

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