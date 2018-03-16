Прем'єр Словаччини офіційно пішов у відставку

КИЇВ. 16 березея. УНН. У четвер, 15 березня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.