Бывший военный признался в заказном убийстве словацкого журналиста

Марчек заявил суду, что его наняли убить 27-летнего Куцяка, которого он застрелил вместе с невестой Куцяка Мартиной Куснировой в их доме возле столицы Словакии Братиславы в феврале 2018 года.

В понедельник четверо подозреваемых находились в суде в городе Пезинок, к северу от Братиславы, в том числе двоюродный брат Марчека Томас Сабо, который, по словам Марчека, обратился к нему с предложением от другого обвиняемого совершить заказное убийство.

37-летний Марчек рассказал суду, что первоначальный план состоял в том, чтоб похитить Кучака и затем убить его, но позже он был изменён.

Описывая убийство, он сказал, что спрятался за пределами дома до того, как жертвы вернулись домой 21 февраля, а затем дождался возможности нанести удар.

"Это произошло, когда г-жа Куснирова пошла в туалет. Я ударил его в грудь", - сказал Марчек.

Он объяснил, что убил Куснирову, чтобы та не смогла опознать его.

"Он падал назад, держал дверь одной рукой и она вышла. Нельзя было просто уйти", - заявил Марчек.

Он сказал суду, что сожалеет о своих действиях и что он решил признаться, увидев семьи жертв по телевизору.

Также в понедельник в суде был бизнесмен Мариан Кочнер, который обвиняется в заказе убийства. Он отрицал обвинение, но признал меньшее преступление, связанное с незаконным хранением боеприпасов, которые обнаружила полиция в его доме.

Третий подсудимый, Алена Зузсова, опровергла обвинения в посредничестве в убийствах.

Сабо, бывший сотрудник полиции, не признал себя виновным в убийстве.

Напомним, в конце февраля 26 февраля 2018 года словацкий журналист Ян Куцяк, который проводил расследование налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны, был убит в собственном доме.

15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналистов-расследователей и его невесты.