Колишній віцепрезидент Афганістану, який оголосив себе главою країни, звинуватив у ситуації в Кабулі США

Деталі

“Цілком очевидно, що таліби ніколи не піддавалися тиску. Вони використовували Пакистан як базу підтримки... США намагалися стимулювати співпрацю з Пакистаном, щоб купити (талібів). Чим більше вони платили, тим більше це надихало пакистанців надавати більше послуг і допомоги талібам”, — сказав Салех, відповідаючи на питання, хто, на його думку, винен у захопленні талібами влади в республіці.

Другою причиной, на його думку, стало те, що переговори в столиці Катару Досі щодо мирного врегулювання в Афганістані між делегаціями радикалів і представників афганської влади “легітимізували талібів, які не дотримали свого слова”, і обдурили “все міжнародне співтовариство”. Відповідно до мирної угоди, укладеної між урядом США на чолі з експрезидентом Дональдом Трампом і рухом “Талібан” у Досі в лютому 2020 року, таліби гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їхніх союзників.

Третя причина, на думку Салеха, полягає в тому, що за минулі два роки уряд Афганістану зазнав найсильнішого тиску з боку США. “Вони (США) шантажували нас і говорили, що або ви звільните полонених (талібів), або ми зменшимо вам допомогу і скоротимо військове співробітництво. Ми запитували, чи впевнені американці, що ці люди не опиняться на передовій. США заперечували це, але в підсумку всі вони опинилися на передовій”, — вказав Салех. До четвертої причини падіння уряду Салех відніс необізнаність деяких чиновників про ситуацію, зазначивши, що “було і безліч інших проблем, які призвели до цієї трагедії”.

При цьому коментуючи ситуацію з безпекою у Панджшерській ущелині на північному сході країни, де він і Ахмад Масуд очолюють збройний опір талібам, Салех назвав її ідеальною. “Ми контролюємо ситуацію. Я пересуваюся з мінімальними (заходами) безпеки... Ми будемо битися до тих пір, поки супротивник не повірить, що Афганістан повинен залишатися Афганістаном, а не стати Талібаністаном”, — зазначив політик.

Довідка

Бойовики “Талібану” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над містом. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібів. Західні держави евакуюють з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.