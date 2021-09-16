Степанов: треба підключати заохочуючі фактори, аби люди вакцинувалися

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“Сенс закуповувати велику кількість вакцин був. Ви пам’ятаєте, що тоді відбувалося. В той же самий час, в більшості вакцин, які є в Україні термін придатності пів року. Єдина вакцина, яка має великий термін придатності — це Coronavac. Можу сказати, по нашій стратегії, коли я був ще міністром, при достатній кількості вакцин в Україні, ми повинні були вийти на більший рівень вакцинації на добу. Звичайно, треба підключати максимально різні заохочуючі фактори, аби люди вакцинувалися”, — заявив Степанов.

Деталі

Зокрема він відзначив, що є велика проблема по категорії населення, які вакцинують. За його словами, якщо подивитися на 60+років — це група, яка має найбільший ризик з точки зору перенесення.

“По питанню щодо закупівлі — треба дивитися, що буде на 2022 та на 2023 роки”, — додав Степанов.

Що було раніше

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Степанова звільнили попри заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова в Верховну Раду. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, адже несе відповідальність перед людьми.

Яка ситуація сьогодні

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, призначений 20 травня замість Степанова, не зміг виконати головної обіцянки, яку він дав нардепам під час обрання на посаду — провести 10 млн щеплень за літо.

Що казав Ляшко

Так, ще бувши кандидатом на посаду міністра, тодішній головний санлікар дав амбітну обіцянку на засіданні комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

“Я, Віктор Ляшко, на посаді державного санітарного лікаря України, кандидата на міністра охорони здоров’я, обіцяю у літній період провести 10 мільйонів щеплень. Це як мінімум і гарантовано”, — пообіцяв він присутнім на засіданні.

Наступного ж дня свої слова Ляшко повторив у стінах Верховної Ради, після чого його кандидатуру підтримала більшість нардепів.

“Я вчора на комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України озвучив амбітну ціль, яку поставив для себе, в першу чергу, як ціль, яку я повинен досягнути в перші 100 днів моєї роботи. Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати”, — зазначив він тоді з трибуни парламенту.

Станом на 1 вересня одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 9,2 млн осіб. Зауважимо, що така кількість українців були щеплені починаючи з 24 лютого поточного року.

Додамо, що головний санлікар України Віктор Кузін раніше трохи підкоригував обіцянки свого керівника, заявивши, що 10 млн щеплень планується зробити до кінця осені, а не літа.

Також додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.