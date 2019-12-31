Коболєв сподівається, що "Північний потік-2" не вдасться ввести в експлуатацію у 2020 році

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв сподівається, що “Північний потік-2” не вдасться ввести в експлуатацію до кінця наступного року. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.