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Коболєв сподівається, що "Північний потік-2" не вдасться ввести в експлуатацію у 2020 році

Коболєв сподівається, що "Північний потік-2" не вдасться ввести в експлуатацію у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв сподівається, що “Північний потік-2” не вдасться ввести в експлуатацію до кінця наступного року. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Я очікую, що в наступному році ввести “Північний потік-2” в експлуатацію не вдасться. Мені важко коментувати технологічний прогрес Російської Федерації, але за інформацією, якою я володію, РФ зараз не має судна, яке могло б добудувати “Північний потік — 2”, — зазначив він.

За його словами, в такому випадку, обсяг транзиту газу українською територію може сягнути 75 млрд.кубометрів.

“Якщо це припущення правильне, в такому випадку я б очікував, що обсяг транзиту українською територією може досягти 75 млрд кубометрів. Чинний поточний транзит — це близько 90 млрд. Ми точно втратимо „Турецький потік“, це мінус 15 млрд. Залишається 75 млрд. Я би очікував, приблизно, на цьому рівні”, — додав Коболєв.

Минулого тижня міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив, що очікує запуску “Північного потоку — 2” до кінця 2020 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає санкції щодо компаній, що беруть участь в будівництві газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”. США дали підрядникам “Північного потоку-2” місяць на згортання робіт.

Через загрозу американських санкцій швейцарська компанія Allseas, що прокладає труби для “Північного потоку — 2”, призупинила роботи і відкликала судна, задіяні в проекті.

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