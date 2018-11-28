Коболев назвав головний ризик “Північного потоку-2”

“Вірогідність цього проекту висока, досі. В грудні цього і на початку наступного року буде чергова спроба „Газпрому“ запустити велике будівництво. Те, що вони будують поки що, - це невеличка частина, імітація, дуже мало варта. Наш головний ризик в тому, що ми досі не запропонували якісну альтернативу. Те, про що Нафтогаз, я, ми постійно говоримо. Нам потрібно бути прагматичними партнерами”, — сказав глава “Нафтогазу” .

За словами Коболева, якісним буде партнерство в питанні управління української ГТС, яке повинно передбачати в тому числі залучення партнера на умовах, не гірших, ніж пропонує “Північний потік-2”.

На питання журналіста про те, що відбудеться, якщо Україна не наважиться на прагматичну пропозицію європейським партнерам, а Росія побудує “Північний потік-2”, Коболєв зазначив “не буде транзиту”.

Раніше Берлін заявив про незмінність позиції щодо “Північного потоку-2” попри ситуацію в Азові.

У свою чергу, керівник прес-служби Держдепартаменту Хізер Ноерт закликала країни, через які проходить газопровід “Північний потік-2”, відмовитися від реалізації цього проекту.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.