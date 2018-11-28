Коболева назвал главный риск "Северного потока-2"

"Вероятность этого проекта высокая, до сих пор. В декабре этого и в начале следующего года будет очередная попытка "Газпрома" запустить большое строительство. То, что они строят пока, - это небольшая часть, имитация, очень мало стоит. Наш главный риск в том, что мы до сих пор не предложили качественную альтернативу. То, о чем Нафтогаз, я, мы постоянно говорим. Нам нужно быть прагматичными партнерами", - сказал глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, качественным будет партнерство в области управления украинской ГТС, которое должно предусматривать в том числе привлечение партнера на условиях, не худших, чем предлагает "Северный поток-2".

На вопрос журналиста о том, что произойдет, если Украина не решится на прагматическое предложение европейским партнерам, а Россия построит "Северный поток-2", Коболев отметил "не будет транзита".

Ранее Берлин заявил о неизменности позиции по "Северному потоку-2" несмотря на ситуацию в Азове.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток-2", отказаться от реализации этого проекта.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.