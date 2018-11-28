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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96196 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105643 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138282 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133190 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126833 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145359 просмотра

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Коболева назвал главный риск "Северного потока-2"

Коболева назвал главный риск "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 11264 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Главный риск российского газопровода "Северный поток-2" в том, что Украина до сих пор не предложила качественную альтернативу проекту. Такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболева в интервью на одном из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Вероятность этого проекта высокая, до сих пор. В декабре этого и в начале следующего года будет очередная попытка "Газпрома" запустить большое строительство. То, что они строят пока, - это небольшая часть, имитация, очень мало стоит. Наш главный риск в том, что мы до сих пор не предложили качественную альтернативу. То, о чем Нафтогаз, я, мы постоянно говорим. Нам нужно быть прагматичными партнерами", - сказал глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, качественным будет партнерство в области управления украинской ГТС, которое должно предусматривать в том числе привлечение партнера на условиях, не худших, чем предлагает "Северный поток-2".

На вопрос журналиста о том, что произойдет, если Украина не решится на прагматическое предложение европейским партнерам, а Россия построит "Северный поток-2", Коболев отметил "не будет транзита".

Ранее Берлин заявил о неизменности позиции по "Северному потоку-2" несмотря на ситуацию в Азове.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток-2", отказаться от реализации этого проекта.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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