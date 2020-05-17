Клуб Мілевського зазнав четвертої поразки в чемпіонаті Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Чинний чемпіон Білорусі “Динамо” Брест в матчі чергового, 9-го туру змагань поступився “Енергетику-БГУ”, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Матч Вищої Ліги "Енергетик-БГУ" - "Динамо-Брест" завершився поразкою гостей з рахунком 2:1.
На голи Бакіча і Юдчіца "Динамо" відповіло лише точним ударом Сергія Кисляка перед самим фінальним свистком.
Українець Артем Мілевський вийшов на поле у другому таймі з 62-ї хвилини, але не відзначився результативними діями. Українець Олександр Нойок не потрапив до заявки.
Додамо, колектив українців з 13 очками йде тільки 7-ми в турнірній таблиці. У наступному турі "Динамо" змагатиметься з новим лідером турніру "БАТЕ" (19 очок).