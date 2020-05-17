Клуб Мілевського зазнав четвертої поразки в чемпіонаті Білорусі

Матч Вищої Ліги "Енергетик-БГУ" - "Динамо-Брест" завершився поразкою гостей з рахунком 2:1.

На голи Бакіча і Юдчіца "Динамо" відповіло лише точним ударом Сергія Кисляка перед самим фінальним свистком.

Українець Артем Мілевський вийшов на поле у другому таймі з 62-ї хвилини, але не відзначився результативними діями. Українець Олександр Нойок не потрапив до заявки.

Додамо, колектив українців з 13 очками йде тільки 7-ми в турнірній таблиці. У наступному турі "Динамо" змагатиметься з новим лідером турніру "БАТЕ" (19 очок).