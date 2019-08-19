Клопотання про запобіжний захід власнику готелю в Одесі подадуть сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні до одного з судів Одеси подадуть клопотання про обрання запобіжного заходу власнику готелю в Одесі, де загинуло дев'ять людей. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
"Запобіжний захід поки що не обраний. Ми зараз маємо подати клопотання до одного з судів Одеси", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю в Одесі, на пожежі в якому загинуло дев'ять людей.
У ніч на суботу, 17 серпня 2019, у готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася пожежа, що забрала життя дев'яти людей. Постраждали десять громадян.