Ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подадут сегодня

"Мера пресечения пока не избрана. Мы сейчас должны подать ходатайство в один из судов Одессы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу отеля в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек.

В ночь на субботу, 17 августа 2019 года, в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.