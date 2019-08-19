Ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подадут сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в один из судов Одессы подадут ходатайство об избрании меры пресечения владельцу гостиницы в Одессе, где погибло девять человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Мера пресечения пока не избрана. Мы сейчас должны подать ходатайство в один из судов Одессы", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу отеля в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек.
В ночь на субботу, 17 августа 2019 года, в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.