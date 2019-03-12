Клімкін зустрівся із митрополитом Епіфанієм: говорили про вічне і мирське
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У початок Великого Посту міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Предстоятелем Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“У початок Великого Посту зустрівся з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм. Говорили про вічне і мирське: роботу Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при МЗС, протидію порушенням прав вірян на тимчасово окупованих територіях, захист свободи віросповідання”, — написав міністр.
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Нагадаємо, раніше Предстоятель Помісної Української Православної Церкви та Отець Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Верховний Архієпископ Святослав під час зустрічі обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини.